Haber Giriş: Kaynak: AA
Sis içerisinde kalan Selimiye Camis manzarasıyla hayran bıraktı
[Fotoğraf: AA]
Selimiye Camii sis arasında güzel görüntüler oluşturdu.
Edirne'de yer yer etkili olan sis Selimiye'nin minareleri ve kubbesini kapladı. Selimiye, sisle kartpostallık görüntüler sergiledi.
Yüksek kesimlerden gözlendiğinde cami siste tamamen kayboldu.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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