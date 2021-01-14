Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İdil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon yapıldı.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, söz konusu adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, 3 örgütsel doküman olarak değerlendirilen not defteri ve av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.