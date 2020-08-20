Haber Giriş: Kaynak: AA
Şırnak'ta PKK'nın yol kenarına tuzakladığı mayınlar imha edildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın vatandaşların kullandığı yol kenarına tuzakladığı 30 DM-11 antipersonel mayınının imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Şırnak/Cizre'de vatandaşlarımızın da kullandığı yol kenarına tuzaklanan 30 adet DM-11 antipersonel mayını, kahraman Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilerek ÖMAT timlerimizce imha edildi" ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKK, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Şırnak/Cizre’de vatandaşlarımızın da kullandığı yol kenarına tuzaklanan 30 adet DM-11 antipersonel mayını, Kahraman Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilerek ÖMAT Timlerimizce imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/FRSE4rCNyu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020
Etiketler: tuzaklanan mayın terör örgütü PKK milli savunma bakanlığıSon Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 18:53
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