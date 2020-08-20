Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Şırnak/Cizre'de vatandaşlarımızın da kullandığı yol kenarına tuzaklanan 30 adet DM-11 antipersonel mayını, kahraman Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilerek ÖMAT timlerimizce imha edildi" ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü PKK, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Şırnak/Cizre’de vatandaşlarımızın da kullandığı yol kenarına tuzaklanan 30 adet DM-11 antipersonel mayını, Kahraman Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilerek ÖMAT Timlerimizce imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/FRSE4rCNyu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020