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Şırnak'ta kömür ocağında göçük altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı26 Aralık 2019 Perşembe 10:03 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 10:05
Şırnak'ta ruhsatsız olduğu belirtilen kömür ocağında göçük altında kalan Hasan İnal'ın (30) cesedine ulaşıldı.
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta ruhsatsız olduğu belirtilen kömür ocağında göçük altında kalan Hasan İnal'ın (30) cesedine ulaşıldı.
Cudi Dağı eteklerindeki Üçkiraz köyü mevkisinde ruhsatsız çalıştığı belirtilen kömür ocağında iki gün önce meydana gelen göçükten sonra AFAD ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca gönderilen arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucunda sabaha karşı İnal'ın cansız bedeni bulundu.
Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA