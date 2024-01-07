Şırnak'ta kargo aracında gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kurumcu yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir kargo firmasına ait aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, 22 göndericiye ait paketlerde gümrük kaçağı 10 projeksiyon, 54 cep telefonu, 2 bin 326 cep telefonu şarj adaptörü, 1665 cep telefonu şarj kablosu, 302 ayakkabı, 85 mekanik kol saati, 65 kadın el çantası ve 360 kozmetik krem ele geçirildi.

Gümrük kaçağı eşyaya el konuldu.​​​​​​​