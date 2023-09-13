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Güncel
AA 13.09.2023 11:52

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 55 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 55 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 55 şüpheliden 1'i tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 19,74 gram eroin, 12,30 gram esrar, gümrük kaçağı 9 bin 270 paket sigara, 160 puro, 1057 ayakkabı, termos ve gözlük, 35 cep telefonu, 694 cep telefonu aksesuarı, 410 saat, elektronik ocak, 61 kilogram çay ve 10 litre alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

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