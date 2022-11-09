Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta yıkımı yapılan bina yana devrildi
Sinop'ta yıkım sırasında yana devrilen bina çevresinde önlem alınarak çalışma yapıldı.
Kent merkezi Okullar Caddesi üzerinde bulunan ve yıkım çalışmalarına başlanılan eski 112 Komuta Merkezi binası, işlemler sırasında belirlenemeyen nedenle yana devrildi.
Binanın yana yatması üzerine, olay yerine emniyet ve belediye ekipleri sevk edildi.
Alınan güvenlik önlemlerinin ardından, binanın yıkımı kontrollü şekilde tamamlandı.
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