Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Arazi araçlarıyla bölgeye götürülen besi yemi ve samanlar, yaban hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara bırakıldı.

Ekiplerce ayrıca bölgede yaşayan vatandaşlara kaçak avcılığın önlenmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.