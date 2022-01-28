Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 08:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gelincik Mahallesi Gelincik Yolu Caddesi'nde meydana geldi.
57 AAD 623 plakalı motosiklet sürücüsü U.Y, seyir halindeyken yolun karşı tarafına geçmekte olan yaya A. K.’ya çarptı.
Çarpma sonucu yaya A.K yaralandı. Yaralı, 112 sağlık görevlilerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
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