Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 14:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop’ta okul servisi yangını
[Fotoğraf: İHA]
Sinop’ta seyir halindeki okul servis minibüsü, aniden çıkan elektrik arızasından dolayı bir anda alev aldı.
Sinop’ta seyir halindeki okul servis minibüsü, aniden çıkan elektrik arızasından dolayı bir anda alev aldı.
Olay, Kumkapı mevkisinde 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Evrek’e ait olduğu öğrenilen 57 S 0138 plakalı minibüs, öğrencileri almak için gittiği okul yolunda seyir halindeyken birden alev aldı.
Yangın, bütün aracı sararken araç kullanılamaz hale geldi. Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin olaya zamanında müdahale etmesi muhtemel bir faciayı önledi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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