Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta kullanılmayan 2 ev ile bir samanlıkta heyelan nedeniyle hasar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelanda kullanılmayan 2 ev ile bir samanlıkta hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Hamamlı köyü Çayırlar Mahallesi'nde yağışlı havanın ardından heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle mahalledeki kullanılmayan 2 ev ile bir samanlıkta hasar oluştu.
Heyelanda ayrıca ilçenin içme suyu ana isale hattı da zarar gördü.
İl Özel İdaresi ve Türkeli Belediyesi ekipleri, heyelan alanında incelemelerde bulundu.
Son Haberler
- 18:00
- 17:35
- 17:45
- 17:31
- 17:27
Sıradaki Haber
Adıyaman’da Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası yapılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz