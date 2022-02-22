Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta, 8 farklı ev ve iş yerinden hırsızlık yapan iki kişi gözaltına alındı.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 8 ev ve iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan izleme ve takibin ardından saklandıkları adres tespit edilen şüpheliler, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 16 tabanca fişeği, 2 şarjör, 7 av tüfeği fişeği ve çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler ele geçirildi.
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