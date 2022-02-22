Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 8 ev ve iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan izleme ve takibin ardından saklandıkları adres tespit edilen şüpheliler, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 16 tabanca fişeği, 2 şarjör, 7 av tüfeği fişeği ve çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler ele geçirildi.