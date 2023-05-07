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Güncel
AA 07.05.2023 12:35

Sinop'ta Cüneyd-i Bağdadi Türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Sinop'un Ayancık ilçesinde Hıdırellez etkinliklerinde vatandaşlar, Cüneyd-i Bağdadi Türbesi'ni de ziyaret ediyor.

Sinop'ta Cüneyd-i Bağdadi Türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Zaviye köyünde düzenlenen Hıdırellez etkinliklerine katılanlar, köyde bulunan Cüneyd-i Bağdadi Türbesi'ni de ziyaret ederek dua etti.

Köy sakinlerinden Nazım Öztürk, türbenin yapımının milattan sonra 900'lü yıllara dayandığını söyledi.

"Türbede kabri olan Cüneyt Bağdadi'nin İslamiyet'i yaymak için gönderdiği öğrencisi"

Türbede aslında Cüneyd-i Bağdadi değil, onun yetiştirdiği bir zat ile eşi ve üç çocuğunun mezarının bulunduğunu anlatan Öztürk, "Cüneyd-i Bağdadi 910 yılında Bağdat'ta ölmüştür. Cüneyd-i Bağdadi İslamiyet'i yayması için göndermiştir" dedi.

Türbenin çevresinin önceden taş yapı olduğunu söyleyen Öztürk, "Sonradan beton yapıldı. Köylüler türbenin üzerine iki sefer çatı yapmışlar. Fakat her seferinde üç gün sonra çatı çökmüş" dedi.

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