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Güncel
AA 19.02.2024 23:29

Sinop'ta 82 yaşındaki yaşlı kadını dolandıran kişi yakalandı

Sinop'ta, kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı 82 yaşındaki yaşlı kadını dolandıran şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta 82 yaşındaki yaşlı kadını dolandıran kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde yaşayan yaşlı kadını telefonla arayan şüpheli Ö.K, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, "Adınız suça karıştı. Bu durumu düzeltmek için evinize gelecek olan jandarma personeline altın ve paralarınızı geri iade edilmek üzere verin." diyerek görüşmeyi sonlandırdı.

Bir süre sonra yaşlı kadının evine giderek evdeki altın ve paraları teslim aldığı tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatan emniyet ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirledi.

Zanlının adresine düzenlenen operasyonda, hakkında 11'i hırsızlık suçundan olmak üzere 21 suç kaydı bulunan Ö.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, yaşlı kadına ait 8 bilezik, 1 tam altın ve bir miktar para ele geçirildi.

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