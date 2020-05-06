İlçede ikamet eden 86 yaşındaki İsmail Karaağaç’ın komşuları, Simav Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayıp yaşlı adamın doğum gününü polislerle kutlamak istediklerini söyledi.

Bunun üzerine harekete geçen Simav Emniyet Müdürü Onur Altındağ ve beraberindeki polisler, hazırladıkları doğum günü pastası ile İsmail Karaağaç’ın evine gitti. Kapıyı açtığında ekipleri pasta ile gören Karaağaç, şaşkınlığını gizleyemedi.

Görevlilerin durumu anlatması üzerine şaşkınlığı mutluluğa dönüşen yaşlı adamın polis ekipleri ile yaşadığı diyalog ise hem duygulandırdı hem de gülümsetti.

Pastanın üzerindeki mumları üfleyerek doğum gününü kutlayan İsmail Karaağaç, kendisine bu sürprizi yapan Altındağ ve ekibine teşekkür etti.