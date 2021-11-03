Sahil Güvenlik Komutanlığı Şile Karakoluna bağlı ekipler, Karadeniz'in Şile açıklarında 15 metrelik bir balıkçı teknesinde göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Ekipler, sahil güvenlik botlarıyla yanına gittikleri teknede 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatörlük yaptığı belirlenen teknenin kaptanını gözaltına alan ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri karakola getirdi.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Göç İdaresine gönderileceği belirtildi.