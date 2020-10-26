İstanbul'da kaçak silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 19 kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim'de Başakşehir TEM otoyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagaj kısmında 13 kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ele geçirdi. Araçta bulunan Abdurrahman K. (39) ve İrfan B. (30) gözaltına alındı.

Şüphelilerin Eyüpsultan Nişanca Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada ise 6 kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ve 173 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.