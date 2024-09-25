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Güncel
AA 25.09.2024 13:17

Siirt'te salep üretimi için deneme alanı kuruldu

Siirt'te salep üretimi için deneme alanı kuruldu.

Siirt'te salep üretimi için deneme alanı kuruldu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt doğal florasında yaygın olarak bulunan salep bitkisinin gıda amaçlı üretimini yapmak üzere Siirt Valiliği tarafından desteklenen proje ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde deneme alanı oluşturuldu.

Salep yetiştiriciliğinin ekonomik ve ekolojik öneminin giderek arttığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:​​​​​​​

"Doğal salep kaynaklarının korunması için sürdürülebilir tarım uygulamaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, salep yetiştiriciliği, yerel ekonomilere katkı sağlayarak kırsal kalkınmayı desteklemektedir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kurulan deneme alanında 3 farklı salep yumrusu ve 3 farklı salep fidesi ekimi yapıldı. Siirt için uygun salep çeşidi tespit edilerek, yaygınlaştırılması sağlanacaktır."

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Siirt Tarım ve Orman Bakanlığı
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