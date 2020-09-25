İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve 6 yıldır aranan M.S.K. ve M.S.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların Bursa'dan Şirvan ilçesi İkizler köyü Çayağzı mezrasına gelecekleri bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri gizlendikleri ormanlık alanda yakaladı.

Şüpheliler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.