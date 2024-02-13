Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 13.02.2024 11:01

Siirt'te kentsel dönüşüm kapsamında 198 yapının yıkımına başlandı

Siirt'te 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 77'si ticari, 116'sı konut ve 5'i depo olmak üzere 198 yapının yıkımına başlandı.

Siirt'te kentsel dönüşüm kapsamında 198 yapının yıkımına başlandı
[Fotograf: İHA]

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Siirt Belediyesi işbirliğiyle Karakol Mahallesi'nde yürütülen 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin başlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, toplam parsel sayısının 93 adet olduğunu, 1. etap alanının sokaklar dahil 14 bin 800 metrekare yüzölçümüne sahip olup, bu etap içerisinde 12 bin 439 metrekarelik bir tapu alanı mevcut olduğunu söyledi.

Devletin hak sahiplerine 48 ay boyunca bedeli 3 bin lira olan kira yardımını sağlayacağını belirten Vali Kızılkaya, "Geçen sene bu vakitte yaşanan asrın felaketi hepimize yeniden kentsel dönüşümü ne kadar ivedilikle yapılması gerektiğini karşımıza çıkardı. Eski Siirt olarak bilinen ve 6 mahalleyi kapsayan kentin kültürel dokusunu oluşturan, her Siirtlinin öyküsüne, anısına ev sahipliği yapan bu bölge, kentsel dönüşümü hak etmiştir. Bildiğiniz üzere geçen hafta hep beraber milletvekilimizin, değerli mesai arkadaşlarımın ve hemşehrilerimizin katılımıyla TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kardeşlerimize, 25 hak sahibine anahtarlarını teslim ettik. Kimseyi mağdur etmemek anlamında önce ev sahibi olmak isteyenleri ev sahibi yaptık ve kiraya çıkmak isteyenleri de aynı şekilde uzlaşarak kiraya çıkardık. Bu yapılan hizmetlerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, emeğe geçen milletvekilimize, yerel yöneticilere, bütün hemşehrilerimize şükranlarımızı bir borç biliriz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından eski yapıların iş makinesiyle yıkımına başlandı. Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Siirt Kentsel Dönüşüm
Sıradaki Haber
Kastamonu'da yapılan denetimlerde 51 araç trafikten men edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
İsrail, Gazze'de Filistinlilerin eğitim sistemini sistematik olarak yok ediyor
11:45
Edirne'de markette 4 ton sahte deterjan ele geçirildi
11:37
İklim değişikliğinin delili: Güney Okyanusu'nda yüzen buz dağları
11:38
Değerli konut vergisi beyanname süresi 20 Şubat'ta doluyor
11:35
Hamas: Borrell'in açıklamaları UNRWA hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu ispatlıyor
11:34
TBMM'ye yeni kapı: Sadece ziyaretçiler giriş yapabilecek
Huzurevinde evlenen Sönmez çifti, "ikinci bahar"larını mutlu geçiriyor
Huzurevinde evlenen Sönmez çifti, "ikinci bahar"larını mutlu geçiriyor
FOTO FOKUS
Antalya'da şiddetli yağış sele neden oldu
Antalya'da şiddetli yağış sele neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ