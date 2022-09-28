Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 19:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te devrilen traktör römorkunun altında kalan çocuk öldü
Siirt'in Şirvan ilçesinde, devrilen odun yüklü traktör römorkunun altında kalan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İkizler köyü Nergizler mezrasında Nurettin Yaral'ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada traktörün arkasına takılı odun yüklü römorkta bulunan sürücünün yeğeni Enescan Yaral ağır yaralandı.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Etiketler: Siirt Trafik Kazası
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