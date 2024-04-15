Siirt 9. Kitap Fuarı hazırlıkları başladı

Siirt’te 9. Kitap Fuarı hazırlıkları başladı. 17-23 Nisan tarihlerinde 15 Temmuz Meydanı’nda açılacak olan fuar, 7 gün sürecek. Etkinliğe pek çok yazar ve yayın evi katılacak.

Fuarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özellikle çocuklara özel şenliklerin olacağını söyleyen Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin Siirt için geleneksel hale gelen kitap fuarı hazırlıklarının devam ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Siirt'te bir hafta süresince devam edecek kültür şölenine tüm kitap severleri ve kitap kurtlarını bekliyoruz. Hazırlıklarımız yarın tamamlanacak. İnşallah Çarşamba günü saat 10.30’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanımızda açılışımızı gerçekleştireceğiz. Birbirinden değerli yazarlarımızla, söyleşilerimizle, yayın evlerimizle burada kitap okurlarımızın hizmetinde olacağız."

Fuara yerel ve ulusaldan 60'a yakın yazar, 110 yayın evi ve markanın katılacağını söyleyen Tekin konuşmasına şöyle devam etti:

"Burada bir hafta boyunca yayınevlerine ait kitaplar, yazarların kitaplarını hem satışı hem tanıtımı hem de söyleşisi olacak ve imza saatleri olacaktır. Tabii 23 Nisan’a tekabül ettiği için kitap fuarını bu sene çocuklarımıza yönelik olarak gerçekleştiriyoruz. Açılışta Minyonlar Çocuk Müzikali ve kapanışta da Pepe Çocuk Müzikaliyle çocuklarımıza büyük bir keyif sunmaya çalışacağız."

İrfan Tekin kitap fuarına desteğinden ötürü Vali Kızılkaya'ya ve kamu kurumlarına teşekkür etti.