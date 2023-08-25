Parçalı Bulutlu 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 25.08.2023 16:56

Sıcaktan bunalan yavru bozkır kelerine su verdi

Tunceli’de bir köy muhtarı, sıcak hava nedeniyle susuz kalan yavru bozkır kelerine su verdi.

Sıcaktan bunalan yavru bozkır kelerine su verdi

Güngören, kelerin su içmek için beklediği anları da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde 'asgari endişe' altındaki türler arasında yer alan bozkır keleri, Tunceli merkeze bağlı Başakçı köyünde muhtar Erdem Güngören tarafından bir süre önce fotoğraflanmıştı.

Güngören bu kez de aynı kelerin yavrusunu görüntülemeyi başardı. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcak havalar nedeniyle susuz kalan yavru için kapağa su koyan Güngören, suyun başında bekleyen yavruyu da görüntüledi. Yavrunun çekingen davranmasından ötürü bölgeden uzaklaştığını dile getiren Güngören, “Bir süre uzaklaştıktan sonra yavru kelerin kapaktan suyu içtiğini gördüm. Suyunu rahat bir şekilde içsin diye bölgeden uzaklaştım” dedi.

Tunceli’de bozkır kelerinin bu yıla kadar literatürde kaydı bulunmuyordu.

ETİKETLER
Tunceli
Sıradaki Haber
Yenice ormanlarında üretilen ıhlamur balı coğrafi işaret aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:35
Kanada Başbakanı Trudeau, Zelenskiy'nin G20 zirvesine davet edilmemesini eleştirdi
17:38
Danimarka'nın Ankara Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı
17:24
Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
17:28
Avrupa Birliği'nden Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik ırkçı sözlerine kınama
17:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
17:00
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvuru yaptı
Şam yönetimi Suriye'nin 7 ilinde protesto edildi
Şam yönetimi Suriye'nin 7 ilinde protesto edildi
FOTO FOKUS
Kastamonu'da ilçe merkezine inen ayı başını tenekeye sıkıştırdı
Kastamonu'da ilçe merkezine inen ayı başını tenekeye sıkıştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ