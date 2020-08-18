Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirlediği şüpheliyi takibe aldı.

Şüpheliyi durdurup üzerinde arama yapan jandarma, 899 sikke, 64 tarihi obje, 13 yüzük ve 2 heykel olmak üzere toplam 978 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen eseri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

