Haber Giriş: Kaynak: DHA
Seyyar müze gibi: 978 tarihi eser ile yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, üzerinde 978 tarihi eser olan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirlediği şüpheliyi takibe aldı.
Şüpheliyi durdurup üzerinde arama yapan jandarma, 899 sikke, 64 tarihi obje, 13 yüzük ve 2 heykel olmak üzere toplam 978 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen eseri ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: tarihi eser kaçakçılığı sikke heykelSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 17:48
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