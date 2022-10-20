Olay, Pazar Karadeniz Sahil yolunda akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü otomobili ile seyir halinde iken aracın motorundan alevler çıktığını fark etti.

Alevleri fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekerek aracından indi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yanan otomobil yangın tüpü sıkılarak söndürülmeye çalışıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kaçkar itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.