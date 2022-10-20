Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 20:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Rize'nin Pazar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Pazar Karadeniz Sahil yolunda akşam saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücü otomobili ile seyir halinde iken aracın motorundan alevler çıktığını fark etti.
Alevleri fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekerek aracından indi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yanan otomobil yangın tüpü sıkılarak söndürülmeye çalışıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kaçkar itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
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