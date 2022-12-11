Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seydişehir'de uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla belirlenen adrese operasyon düzenledi.
R.K'nin evinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile 8 tarihi sikke, tarihi değeri olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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