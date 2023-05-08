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Güncel
AA 08.05.2023 15:57

Serik'te uçurtma şenliği düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde, "Eskiyörük 2. Uçurtma Şenliği" gerçekleştirildi.

Serik'te uçurtma şenliği düzenlendi

Serik Belediyesi ile Eskiyörük Mahalle Muhtarlığı işbirliğinde mahallenin Bababelen tepesinde düzenlenen şenlikte, çocuklar arasında çuval, yumurta, halat çekme ve bayrak yarışmaları yapıldı.

Yarışmalar sırasında çocuklar yanlarında getirdikleri uçurtmalarla gökyüzünü renklendirdi.

Mahalle Muhtarı Ramis Güzel, gazetecilere, şenliğin bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üzüntülü olarak gerçekleştiğini söyledi.

Şenliği çocuklar için düzenlediklerini ifade eden Güzel, "Amacımız hoşça vakit geçirmek, eğlenmek ve yarışmak, Çocuklarımızın bir gün de olsa sosyal medya ve bilgisayarlardan kurtarıp, güzel bir vakit geçirmelerini sağlamak." dedi.

Yarışmalarda dereceye giren çocuklar tablet, scooter, saat ve ayakkabı ile ödüllendirildi.

Çocuklara ödülleri Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve protokol tarafından verildi.

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