Selendi’de tütün dikimleri başladı

Tütünde kota nedeniyle ekimi 2000'li yılların başlarında azalan tütün Manisa'nın Selendi ilçesinde toprakla yeniden buluşmaya başladı.



Tarımı kısıtlı yapılan ancak son yıllarda tekrar üretimde yükselmeye başlayan tütün, çiftçilerin yine gözdesi haline geldi. Kotanın kaldırılması sonrası yeniden üreticilerin gelir kaynağının başında gelen tütün için Selendili çiftçiler yoğun bir sezona girdi. Selendi'de yaklaşık 2 bin 500 çiftçi, 55 bin dekar arazide üretilecek olan tütün fidelerini toprakla buluşturmaya başladı. Traktör ile tütün dikimlerinin başladığı bugünlerde üreticiler akşamdan hazırladığı fideleri sabahın ilk ışıkları ile birlikte tarlada toprakla buluşturuyor.



Tütün mesaisi gece saatlerine kadar devam ediyor



İlçe genelinde başlayan tütün dikimlerinin ardından ürünün elde edilebilmesi için çapası, kırımı, kurutması ve satışa hazırlanmasının yıl sonunu kadar süreceği öğrenildi. Üretici Mehmet Kızılarslan, "Bizim ekonomimiz tütüne bağlı. Bir yıllık ekmeğimizi bundan kazanıyoruz. İnşallah bu yıl verimli bir sezon olur. Girdisi çok fazla ve masraflı bir ürün. Onun için fiyatlardan yüksek beklentimiz var” dedi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız ise şunları söyledi:



"Tütünün en kalitelisi Selendi topraklarında yetişiyor. İlçemiz ekonomisinin en önemli kalemleri arasında yer alan tütün üretimi çiftçimizin gözde tarım ürünü. Tütün yetiştirmek bir sanattır. Şimdiden telaşı başladı. Hayırlı bir sezon olmasını diliyorum” dedi.