Çok Bulutlu 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 17.04.2024 09:49

Selendi’de tütün dikimleri başladı

Manisa'nın önemli tütün üretim merkezi olan Selendi ilçesinde aylar öncesinden hazırlanan tütün fideleri toprakla buluştu.

Selendi’de tütün dikimleri başladı

Tütünde kota nedeniyle ekimi 2000'li yılların başlarında azalan tütün Manisa'nın Selendi ilçesinde toprakla yeniden buluşmaya başladı.

Tarımı kısıtlı yapılan ancak son yıllarda tekrar üretimde yükselmeye başlayan tütün, çiftçilerin yine gözdesi haline geldi. Kotanın kaldırılması sonrası yeniden üreticilerin gelir kaynağının başında gelen tütün için Selendili çiftçiler yoğun bir sezona girdi. Selendi'de yaklaşık 2 bin 500 çiftçi, 55 bin dekar arazide üretilecek olan tütün fidelerini toprakla buluşturmaya başladı. Traktör ile tütün dikimlerinin başladığı bugünlerde üreticiler akşamdan hazırladığı fideleri sabahın ilk ışıkları ile birlikte tarlada toprakla buluşturuyor.

Tütün mesaisi gece saatlerine kadar devam ediyor

İlçe genelinde başlayan tütün dikimlerinin ardından ürünün elde edilebilmesi için çapası, kırımı, kurutması ve satışa hazırlanmasının yıl sonunu kadar süreceği öğrenildi. Üretici Mehmet Kızılarslan, "Bizim ekonomimiz tütüne bağlı. Bir yıllık ekmeğimizi bundan kazanıyoruz. İnşallah bu yıl verimli bir sezon olur. Girdisi çok fazla ve masraflı bir ürün. Onun için fiyatlardan yüksek beklentimiz var” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız ise şunları söyledi:

"Tütünün en kalitelisi Selendi topraklarında yetişiyor. İlçemiz ekonomisinin en önemli kalemleri arasında yer alan tütün üretimi çiftçimizin gözde tarım ürünü. Tütün yetiştirmek bir sanattır. Şimdiden telaşı başladı. Hayırlı bir sezon olmasını diliyorum” dedi. 

ETİKETLER
Manisa
Sıradaki Haber
Kırşehir'de yaralı kızıl şahin ve baykuş tedaviye alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:20
Ulusal Vefa Programı'nın bütçesi 2,8 milyar liraya yükseldi
10:14
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza
10:12
Ege için fırtına uyarısı
10:11
ABD, İsrail'e saldırıları nedeniyle İran'a yeni yaptırım uygulayacak
10:10
İŞKUR engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hibe desteklerini yükseltti
10:01
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
İstanbul'da sabah
İstanbul'da sabah
FOTO FOKUS
BAE'de 75 yıllık rekor: Bir yıllık yağış, 12 saatte yağdı
BAE'de 75 yıllık rekor: Bir yıllık yağış, 12 saatte yağdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ