Şehit Emre Taşkın'ın şehadet haberi ailesine verildi

Şehidin babası Engin ile annesi Ümmühan Taşkın'ın umrede olması dolayısıyla şehadet haberi Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'ndeki baba ocağında dedesi Salih Taşkın'a yetkililerce verildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı.