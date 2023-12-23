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Güncel
AA 23.12.2023 10:11

Şehit Emre Taşkın'ın şehadet haberi ailesine verildi

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine ulaştı.

Şehit Emre Taşkın'ın şehadet haberi ailesine verildi
[Fotograf: AA]

Şehidin babası Engin ile annesi Ümmühan Taşkın'ın umrede olması dolayısıyla şehadet haberi Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'ndeki baba ocağında dedesi Salih Taşkın'a yetkililerce verildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı.

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Şehit Irakın Kuzeyi Terör Saldırısı Malatya
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