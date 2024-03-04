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Güncel
İHA 04.03.2024 11:15

Şehit çocuklarının kuşak bağlama heyecanı

Erzurum'da iki şehit çocuğunun tekvando kuşak bağlama törenine davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Şehit çocuklarının kuşak bağlama heyecanı
[Fotograf: İHA]

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'de, 7 yaşındaki Murat Yıldırım ve Miraç Önek’in tekvando kuşak bağlama törenine katıldı.

22 Ekim 2016 tarihinde Bingöl’ün Genç ilçesinde şehit düşen Polis Memuru Murat Yıldırım’ın ve 2019 yılında Mardin'in Derik ilçesi kırsalında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in oğullarının tekvandoda aldıkları ilk kuşak heyecanına ortak olan Vali Çiftçi, kuşak bağlama törenine katılan tüm çocuklarla yakından ilgilendi.

Şehit çocuklarının kuşak bağlama heyecanı

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen 2. dönem kuşak sınavındaki gösterisinden sonra babalarının uğrunda can verdiği şanlı bayrağımızı Vali Çiftçi’ye teslim eden Murat Yıldırım ve Miraç Önek, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldular. Kuşak bağlama töreninde Vali Çiftçi’ye, YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı eşlik etti. 

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