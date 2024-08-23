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Güncel
AA 23.08.2024 11:32

Sason'da şehit aileleri için gezi düzenlendi

Batman'da şehit aileleri için gezi programı düzenlendi.

Sason'da şehit aileleri için gezi düzenlendi

Sason ilçesinde İçişleri Bakanlığı ve Batman Valiliği koordinesinde Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile "Gelecek için Eğitim, Geçmiş için Saygı ve Gaziler için Toplumsal Entegrasyon Projesi" kapsamında şehit ailelerine yönelik Erzurum, Trabzon ve Rize'ye gezi gerçekleştirildi.

Sason Hükümet Konağı önünde düzenlenen uğurlama programına, Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir ve İlçe Müftüsü İbrahim Yaman katıldı.

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, 4 gün sürecek olan gezi programına 30 şehit yakının katılacağını belirtti.

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