Parçalı Bulutlu 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.04.2024 10:33

Şarkışla'da ihtiyaç sahibi öğrenciler ile Filistin'e yardım kampanyası

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Ramazan Sandığı" projesini hayata geçirdi.

Şarkışla'da ihtiyaç sahibi öğrenciler ile Filistin'e yardım kampanyası
[Fotograf: AA]

Okul Müdürü Gökhan Yağcı, öğrencilerin harçlıkları ile kumbarada biriktirdikleri paraları kampanya kapsamında bağışladıklarını söyledi.

Ramazan ayının manevi atmosferini öğrencilerle yaşadıklarını dile getiren Yağcı, "Sadaka kültürünü yaşayarak anlatmak için 'Ramazan Sandığı' projesini hayata geçirdik. Yardımlaşma bilincini tüm okula yaymayı amaçladığımız projeyle toplanan yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıttık. Ayrıca Filistinli kardeşlerimize destek olmak amacıyla da toplanan 64 bin 270 lirayı Türk Kızılay'a teslim ettik" diye konuştu.

Şarkışla'da ihtiyaç sahibi öğrenciler ile Filistin'e yardım kampanyası

Türk Kızılay Şarkışla Şubesi Başkanı Ahmet Turan Yılmaz da anlamlı yardımlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.​​​​​​​

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Ramazan Bayramı Sivas
Sıradaki Haber
Düzce'de çamurda mahsur kalan 3 inek iş makinesiyle kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:51
Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan
11:38
KGK'nın bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 29 Haziran'da yapılacak
11:27
İzmir'de DEM Parti'nin Nevruz etkinliğiyle ilgili 21 kişi gözaltına alındı
11:26
Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
11:23
Güroymak'ta oylar yeniden sayıldı, belediye başkanlığı AK Parti'ye geçti
11:22
Trabzon'dan 3 ayda 199,6 milyon dolarlık fındık ihracatı
Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Alparslan Türkeş'in vefatının 27. yılı
Alparslan Türkeş'in vefatının 27. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ