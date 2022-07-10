İstanbul'un Sarıyer ilçesinde istinat duvarı sokakta park halinde bulunan 2 aracın üstüne çöktü. Araçlarda büyük hasar meydana geldi. Gürültüyü duyup sokağa çıkan mahalle sakinleri itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri sokağın giriş çıkışını araç trafiğine kapatıp önlem alırken Sarıyer Belediyesi Zabıta ekipleri yaptıkları inceleme sonrası 10 katlı binanın çökme ihtimaline karşı vatandaşları tahliye ederek bu binayı ve alt sokakta bulunan 4 katlı bir binayı mühürledi.