Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 19:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sarıyer’de istinat duvarı çöktü: 2 bina boşaltıldı
[Fotograf: İHA]
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yoğun yağış sonrası bir binanın istinat duvarı 2 aracın üzerine çöktü. Çökme ihtimaline karşı 2 bina zabıta ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde istinat duvarı sokakta park halinde bulunan 2 aracın üstüne çöktü. Araçlarda büyük hasar meydana geldi. Gürültüyü duyup sokağa çıkan mahalle sakinleri itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri sokağın giriş çıkışını araç trafiğine kapatıp önlem alırken Sarıyer Belediyesi Zabıta ekipleri yaptıkları inceleme sonrası 10 katlı binanın çökme ihtimaline karşı vatandaşları tahliye ederek bu binayı ve alt sokakta bulunan 4 katlı bir binayı mühürledi.
Etiketler: İstanbul
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