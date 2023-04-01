Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik ve Çevik Kuvvet şubelerinden 423 polisin katılımıyla 34 nokta, kafe ve parklarda "Fırat-6" denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde 4 bin 781 kişinin kimlikleri ile 75 iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi.

Uygulamada bir ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ile 26 mermi ele geçirildi.

Denetimlerde 25 şüpheli gözaltına alındı, 11 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Trafik denetimlerinde ise 923 araç ve 33 motosiklet incelendi, 2 araç trafikten men edildi, 14 araca 95 bin 86 lira para cezası uygulandı.