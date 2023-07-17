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Güncel
AA 17.07.2023 15:35

Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangını söndürüldü

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü önündeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangını söndürüldü
[Fotograf: AA]

Orman Bölge Müdürlüğü önündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise yangına çıktığı andan itibaren müdahale edildiği belirtildi.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu aktarılan açıklamada, "Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü civarında kötü niyetli şahıslarca kasten çıkarılan küçük çaplı yangını, 7/24 zaman esaslı görev yapan yangın ilk müdahale ekiplerimiz ve tüm kurum personelleri ilk anda müdahale ederek herhangi bir zayiat oluşmadan çok kısa sürede kontrol altına almıştır" sözleri kullanıldı.

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Şanlıurfa Orman Yangını
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