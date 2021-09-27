Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 21:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Suruç ilçesinde bir inşaatta işçi olarak çalışan Bozan Baydil (34), elektrik akımına kapıldı.
Baydil, diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Baydil'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Etiketler: Elektrik
Son Haberler
- 21:55
- 21:39
- 21:27
- 21:16
- 20:55
Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz