Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da cipin bagajına gizlenmiş 6 tabanca ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda cipin bagajına gizlenmiş 6 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında takibe aldıkları şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Merkez Karaköprü ilçesi kırsalında bir cipi durduran ekipler, yaptıkları aramada aracın bagaj kısmına gizlenmiş 6 tabanca ve 6 şarjör ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.C. ve V.Y. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, V.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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