Havza'da hafriyat işi yapan üç firma operatörlerden oluşan 10 kişilik gönüllü ekibi kurdu. Ekip, 1 iş makinesi, 1 lastikli loder, 3 kamyon ve bir minibüsten oluşan konvoyla deprem bölgesine hareket etti.

Gerekli izinlerin ardından oluşturulan ekip, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürdürülen arama kurtarma ve enkaz çalışmalarına katılacak.

Hafriyat Firması Sahibi Nejat Subaşı sektördeki diğer firmalara destek çağrısında bulundu.

Subaşı, "İnşallah bir kişinin dahi olsa kurtarılmasına vesile olmak amacıyla gidiyoruz. Ayrıca Samsun'dan temin ettiğimiz ilaçlarla birlikte 30 tonluk paletli iş makinesi, 1 lastikli loder, 3 kamyon ve bir minibüs ile yola çıkıyoruz." dedi.

Gönüllü ekibi deprem bölgesine uğurlayan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise "Gönüllü ekibimizi deprem bölgelerine yolcu ettik. Firma sahiplerimiz fedakarlıklar yaptı. Onlara da tek tek teşekkür ediyoruz. Arama kurtarma çalışmalarında Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Bizim de yardım ve destek faaliyetlerimiz kesintisiz devam edecek." diye konuştu.