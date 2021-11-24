Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 05:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Ordu'dan Samsun yönüne giden Yücel T. idaresindeki 52 RF 940 plakalı otomobil hastane kavşağında önce Adem D. idaresindeki 55 GL 495 plakalı otomobile ardından Salih Zafer B. idaresindeki 41 YL 166 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, 55 GL 495 plakalı otomobilde bulunan 71 yaşındaki Kemal Gül hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler Adem D, Yücel T. ve eşi Nurdan T. sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Yücel T. ve eşi Nurdan T'nin durumlarının ağır olduğu belirtild
Etiketler: Trafik Kazası Ordu
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