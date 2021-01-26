Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun-Ankara kara yolunda uygulama gerçekleştirildi.

Trafik kazasına neden olan kural ihlalleri konusunda araç sürücülerinin uygulamalı olarak bilgilendirilerek davranış değişikliğinin sağlanması amacıyla yürütülen "Yaşam için kısa bir mola" projesi çerçevesinde sürücü ve yolcular, kara yolu kenarında oluşturulan "yaşam tüneli" adı verilen çadıra davet edildi.

Sürücü ve yolculara burada polislerce olası trafik kazaları, kurallara uymamaları halinde karşılaşabilecekleri olumsuzluklar ile cep telefonu ve emniyet kemeri konularında video izlettirilerek bilgilendirme yapıldı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının trafik kurallarına uyma düzeyi ve trafik bilincini artırmak için emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, alkolün sürücüler üzerindeki olumsuz etkileri, sürücülerde cep telefonunun kullanımının olumsuz etkileri, aşırı hızlı araç kullanımının tehlikeleri ve yakın takipten ve hatalı şerit değiştirmeden kaynaklanan kazaların anlatıldığı belirtildi.

Trafikte yaya önceliği ve güvenliği bilincini oluşturma ve benzeri konularda Trafik Daire Başkanlığınca özel olarak hazırlanan kısa filmlerin araç sürücüsü ile araçta bulunan yolcular tarafından izlenmelerini sağladıkları aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşam için kısa bir mola' sloganıyla ilimiz Ankara yolu maliye uygulama noktasında özel olarak hazırlanmış, giriş ve çıkışı açılıp kapanabilen, üstü ve çevresi kapalı portatif olarak oluşturulmuş bir tünelin içine araçlar alınmakta, ses ve görüntü sistemleri vasıtasıyla kısa filmlerin gösterimi yapılmakta, sürücü ve yolcuların soruları Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz eğitici personeli tarafından cevaplanmakta, ihlal edilen trafik kurallarının sonuçları hakkında bilgilendirilmekte ve trafik kurallarına her zaman uymaları yönünde gerekli hatırlatmalar yapılarak uğurlanmaktadır. Bahse konu eğitim faaliyetleri yıl boyunca görevli eğitici personelimiz tarafından sürdürülecektir."