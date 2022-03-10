Kar kalınlığının bir buçuk metreye ulaştığı bölgede, Vezirköprü Kunduz Geyik Üretim Çiftliği'ndeki kızıl geyiklerin aç kalmaması için harekete geçildi.

Rakımı 1800 metre olan Kunduz Ormanları'ndaki çiftliğe giden yol, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucunda açıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11 . Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlü ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, çiftlikteki 38 kızıl geyik ve doğal yaşam alanında bulunan karacalara yem ve ot bıraktı.