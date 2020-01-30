Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Celallı Mahallesi Mantarlı Tepe mevkisinde birinci derece sit alanına operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri, söz konusu alanda izinsiz kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bölgede, 2 dedektör, jeneratör, hilti, uzatma kablosu, akü, kazma, kürek, mala ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi, 40 kilogram patlayıcı madde özelliği olan amonyum sülfat ve 9 kaya kırıcı kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Öte yandan, şüphelilerden birinin "resmi belgede sahtecilik" suçundan arandığı tespit edildi.