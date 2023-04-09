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Güncel
AA 09.04.2023 15:27

Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Recep B'nin kullandığı motosikletle, Rafet K'nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Recep B. ile yanında bulunan Mutlu C. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, motosikletin trafik tescil sorgusunda, sigortasının ve muayenesinin bulunmadığı, sürücünün ehliyetinin olmadığı, motosikletin başkasına ait olduğu tespit edilerek motosiklet sahibi ve Recep B'ye toplam 17 bin 767 TL idari para cezası uygulandı.

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