Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 09:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ankara ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Samsun merkezinde yapılan çalışma sonucu 2 eski askeri okul öğrencisi ile aktif görevde öğretmen yakalandı.
Zanlılar, emniyete götürüldü.
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