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Güncel
AA 15.05.2023 09:29

Samsun'da eğlence mekanına silahlı saldırı düzenleyen zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanına gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 3 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da eğlence mekanına silahlı saldırı düzenleyen zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Mayıs'ta Adnan Menderes Bulvarı'ndaki eğlence mekanına silahlı saldırıda bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, A.Y'yi il dışına kaçmak üzereyken Kavak ilçesinde yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

Yaralıların ise hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki eğlence mekanına Gençlik Parkı'ndan taksi ile gelen bir kişi silahlı saldırıda bulunmuş, saldırıda eğlence mekanındaki 3 kişi yaralanmış, zanlı olay yerinden yine taksiyle kaçmıştı.

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