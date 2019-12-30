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Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 14 kişi gözaltına alındı30 Aralık 2019 Pazartesi 11:00 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 11:02
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 14 şüpheli yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün desteğiyle İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 14 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.
Kaynak: AA