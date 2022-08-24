Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sebzeden meyveye, hayvancılıktan diğer tarımsal üretim faaliyetlerine kadar her alanda çiftçilere kolaylık sağlıyor.

Çilek Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamına Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığıyla (DOKAP) iş birliği yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi, başta kadın üreticiler olmak üzere sulama ve iş gücü imkanı olup sermaye yetersizliği yaşayan küçük aile işletmelerine alternatif gelir kaynağı oluşturarak üretimi artırmayı, yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Belediye, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üye 17 ilçedeki üreticilere destek vermeye devam ediyor.

Bin tondan fazla çilek rekoltesi bekleniyor

Üretimini artırmak isteyen çilek yetiştiricilerini de destekleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2021 ve 2022 yıllarında 13 ilçedeki 223 üreticiye 1 milyon 210 bin fide dağıttı, toplam 4 bin 296 kilogram örtü naylonu verdi.

İl genelindeki 255 dekar alanda toprakla buluşan fidelerden geçen yıl 551 ton ürün alındı. İlk yıl dekar başına ortalama 1 ton çilek çıkarken, bu yıl 4 tonu aşacağı tahmin ediliyor. Üreticiler, bu yıl toplam bin tondan fazla çilek rekoltesi bekliyor.