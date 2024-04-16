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Güncel
AA 16.04.2024 06:09

Samsun’da bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Samsun’da bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Yeni Cami Mahallesi’nde sosyal medyada tartışan 2 kişi akşam bir parkta buluşarak tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 16 yaşındaki Ü.C.O. bıçakla 19 yaşındaki E.K.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

E.K., ise Ü.C.O’nun bıçağını elinden alıp kendisini yaralayan kişiyi aynı bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan E.K. Bafra Devlet Hastanesine, diğer yaralı Ü.C.O. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olan yaralılar, tedavilerinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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