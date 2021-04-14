Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da beton viyadük ayağı taşıyan tırın devrilmesi trafiğin aksamasına yol açtı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da beton viyadük ayağı bulunan tırın devrilmesi nedeniyle trafikte aksama meydana geldi.
Nazir Yılmak yönetimindeki 06 DC 0471 tır, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen kavşağında devrildi.
Tırın dorsesinde yüklü olan 6 beton viyadük ayağının yola düşmesi nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Samsun istikameti trafiğe kapandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kaza yerinde önlem alarak kapanan yolu açmak için çalışmalara başladı.
Uzun araç kuyruğu oluşan yolda trafik, kontrollü olarak yan yoldan verildi.
Viyadük ayaklarının 2 saatlik çalışma sonucu kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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