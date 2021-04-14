Canik ilçesinde 234 bin 371 metrekare alan üzerinde yapımına başlanan Samsun Şehir Hastanesi'nin toprak düzenleme çalışması dinamitle yapılıyor.

Tamamlandığında tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi ile nükleer tıp, kalp damar cerrahi ve göğüs, genetik hastalıklar, üreme yardımcı tedavi, organ ve doku nakli, inme ve yanık merkezleri, 40 ameliyathane ve hibrit ameliyathane bulunacak Samsun Şehir Hastanesi, 900 yatak kapasiteli olacak.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, zeminde hafriyat ve zemin düzenleme çalışmaları yapıldığını söyledi.

Şehir hastanesinin Samsun ile bölgeye sağlık turizmi anlamında katkısı olacağını belirten Oruç, "Çok nitelikli ve güzel bir hastane olacak. 210 yoğun bakım yatağımız olacak. Bunların yanı sıra yanık, palyatif servis yataklarımız, nitelikli özel doğum salonlarımız olacak. İleri derecede teknik altyapı ile donatılmış bir hastane görmüş olacağız." dedi.

Şehir hastanesinin iki büyük kule şeklinde yapılacağını anlatan Oruç, "Dört kolu olacak ve bu kolların her biri farklı hastaneler şeklinde olacak. Onkoloji hastanesi, kalp ve damar cerrahisi hastanesi, kadın doğum ve çocuk hastanesi ile nöroloji-ortopedi hastanesi şeklinde planlandı. Sağlık Bakanlığı imkanlarıyla yapılacak hastanemiz, yeni teknolojilerle yeni nesil bir hastane olacak." ifadesini kullandı.